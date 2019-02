N-VA wil instroom van Bonheidenaars en Rijmenammers in Mechels brandweerkorps Antoon Verbeeck

28 februari 2019

Oppositiepartij N-VA Bonheiden-Rijmenam ziet in de komst van de nieuwe Mechelse brandweerkazerne aan de Nekkerhal een opportuniteit. De partij wil dat de meerderheid werk maakt van een sensibiliseringscampagne voor inwoners die interesse tonen om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij de brandweer. Het is ook voorstander van de oprichting van een jeugdbrandweerkorps.

“Door het verplaatsen van de brandweerpost Rivierenland Mechelen is het voor onze inwoners mogelijk om in te gaan op de vacatures voor vrijwillige en vrijwillige brandweerman-vrouw. Een instroom van Bonheidenaars en Rijmenammenaars in het brandweerkorps zal de betrokkenheid met werking van de brandweer, onze inwoners en het gemeentelijk veiligheidsbeleid enkel versterken”, sprak Guido Vaganée (N-VA) tijdens de gemeenteraad van woensdag. “De bouw van de nieuwe kazerne aan de Nekkerhal garandeert tevens een betere bescherming van onze gemeente. Deze investering zal ervoor zorgen dat interventies ook in Rijmenam sneller kunnen gebeuren. Wij vragen om zo snel mogelijk samen met de brandweerzone een sensibiliseringscampagne op te zetten in onze gemeente voor de actieve rekrutering van vrijwillige brandweermannen en -vrouwen.”

N-VA vindt ook de oprichting van een jeugdbrandweerkorps een goede zaak. “Hoeveel tieners hebben niet de droom om zelf brandweerjongen of meisje te zijn? Daarom is de oprichting van een jeugdbrandweerkorps Bonheiden-Mechelen een goede investering in de toekomst. Wij vragen dat onze gemeente het voortouw neemt en samen met de Stad Mechelen en brandweerzone Rivierenland start met de opstart van ons eigen jeugdbrandweerkorps.”

“We houden het in ons achterhoofd, maar het zijn zeker geen prioriteiten”, reageert burgemeester van Bonheiden Lode Van Looy (BR30). “Alles hangt af van de besprekingen van de raad van de brandweerzone, die voor deze legislatuur nog maar net is geïnstalleerd. Deze vragen komen wel heel snel. Als blijkt dat men vanuit Mechelen een oproep wil lanceren, dan willen we bekijken of we hen kunnen steunen. Maar nogmaals: het zijn geen prioriteiten.”

