Motorclub maakt het gezellig in domein Sluyts 07 augustus 2018

Motorclub The Walkers houdt van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus zijn jaarlijkse motortreffen op het domein Sluyts. De 19de editie van het evenement wordt op vrijdagavond in gang gezet met een rockfuif me optredens van Binger en Iese-Daase. Op zaterdag en zondag kunnen de motorrijders zich inschrijven voor een bepijlde rondrit van 180 kilometer, waarna ze verwend worden met een hapje, een drankje en nog een aandenken. Zaterdagavond kunnen de mensen opnieuw genieten van een rockevent met drie stevige rockbands. "Ondanks de hinder van de wegenwerken in Rijmenam hopen wij wederom op een talrijke opkomst, waarbij de weergoden ons hopelijk goed gezind zullen zijn", klinkt het bij The Walkers. (AVH)