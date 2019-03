Man wil straf met probatie na kopstoot aan agenten TVDZM

21 maart 2019

Glenn S. (30) uit Keerbergen kwam vandaag een autonome probatiestraf vragen aan de rechter. De dertiger werd begin januari 2019 veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden en een geldboete van 1.200 euro. Hij werd toen schuldig bevonden aan weerspannigheid. De dertiger deelde eerder een kopstoot uit aan een politieagent. Op het moment van de feiten was de dertiger onder invloed van alcohol. Naar eigen zeggen had hij twee Vodca-Red Bulls uitgedronken. Kort voordat de politie moest ingrijpen, had hij en zijn vriendin ruzie gekregen. Het was zij die de politie had opgebeld. “Op het moment dat hij weerspannig was, was hij al geboeid en lag hij op zijn buik. Hoe kom hij een kopstoot uitdelen”, vroeg de raadsman van de dertiger toe. “Hij heeft misschien wat met zijn benen liggen trappen maar meer niet.” Het parket verzette zich niet tegen een mogelijk autonome probatiestraf. Een vonnis volgt op 10 april.