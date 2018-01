Man (75) vermist na tochtje met scootmobiel HULPDIENSTEN HOUDEN ZOEKACTIE OP EN LANGS DIJLE TIM VAN DER ZEYPEN

02u30 0 Tim Van Der Zeypen De scootmobiel langs het water waar de zeventiger wellicht in het water sukkelde. Bonheiden Hulpdiensten hebben gisteren een hele voor- en namiddag een grote zoekactie gehouden naar een 75-jarige man. De zeventiger verbleef in verzorgingshuis Zonneweelde. Hij vertrok 's ochtends met de scootmobiel. Die is teruggevonden aan de Dijle, de man zelf is nog spoorloos.

"Het is gewoon verschrikkelijk", zegt Valerie De Winter van het verzorgingshuis Zonneweelde aan de Lage Dreef in Rijmenam. Bij iedereen in Zonneweelde komt de verdwijning van de hulpbehoevende man hard aan. Vrijdagochtend even over 9 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen. Enkele voorbijgangers hadden een rood-grijze scootmobiel aangetroffen aan de waterlijn. De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) kwam samen met de brandweerzone Rivierenland met een groot aantal manschappen ter plaatse.





"Hierna heeft de brandweer ons gemeld dat er een scootmobiel is gevonden en we kregen de vraag of een van onze bewoners was verdwenen", gaat Valerie De Winter verder. "Een medewerker van ons verzorgingshuis is met met de hulpdiensten gaan kijken. Daar bleek dat de aangetroffen scootmobiel inderdaad gelijkenissen vertoonde met die van een van onze bewoners."





Tim Van Der Zeypen De brandweer voerde zoekacties uit op het water.

Sterke stroming

Duikers van de brandweer gingen met een boot het water op en doken vervolgens in het koude water op zoek naar de vermiste zeventiger. Met man en macht is gezocht in de rivier en te voet langs het jaagpad. Met de boot is de brandweer de Dijle enkele keren op en af gevaren. De sterke stroming op de rivier werkte niet in het voordeel van de hulpdiensten. Korte tijd nadat het verzorgingshuis was ingelicht, is ook de familie van de zeventiger op de hoogte gebracht. Ook bij de familie is de verslagenheid groot. "Wij hopen in ieder geval op een goede afloop", besluit de zorgcoördinatrice.





Geen getuigen

Wat er exact gebeurd is, is nog niet geweten. Er waren ook geen getuigen, buurtbewoners zijn pas op de hoogte gebracht na de komst van de hulpdiensten. "Plots reden er politie- en brandweerwagen voorbij. Opmerkelijk is het niet. Af en toe rijden er wel auto's op het jaagpad, maar dat zijn dan bijvoorbeeld voertuigen van de Milieudienst van de gemeente", klink het in de buurt.





Donderdagavond was er volgens buurtbewoners nog niets op te merken. "Wij zijn 's avonds (donderdagavond, red.) nog gaan wandelen. We zijn er nog gepasseerd en toen was er nog helemaal niets te zien", vertelt een buurtbewoonster. De man zou dus pas 's ochtends verdwenen zijn. Naar verluidt zou hij eerst nog mee ontbeten hebben, nadien is hij vertrokken voor een tochtje met de scootmobiel langs de Dijle. Dat zou hij volgens verscheidene bronnen wel vaker gedaan hebben. "Voorlopig houden we alle pistes open", besluit Lieselotte Claessens, woordvoerster bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Het labo kwam ter plaatse voor verder onderzoek."





Laat in de namiddag, toen het donker werd, besloot de brandweer om in samenspraak met de politie en het parket de zoekactie tijdelijk stop te zetten. Verwacht wordt dat er de komende dagen nog zoekacties zullen volgen.