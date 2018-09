Man (53) terroriseert buurt: "Pokémonjagers bedreigd en buren beschoten" 06 september 2018

02u27 0 Bonheiden Een 53-jarige man uit Bonheiden moest zich voor de rechter komen verantwoorden voor belaging. Volgens de overburen terroriseert de vijftiger al maanden lang de buurt rond het Kerkplein. De verdediging ontkende en vroeg de vrijspraak.

"Al achttien maanden lang worden wij met de dood bedreigd, moeten we de politie vragen om ons te begeleiden naar onze woning en worden we uitgescholden", vertelde een overbuur van beklaagde al snikkend aan de rechter. "Ik dacht dat we een rustige oude dag zouden hebben maar niets is minder waar." De politie van Bodukap moest in maart 2017 ingrijpen. Kort daarvoor had beklaagde met een bolletjesgeweer geschoten naar zijn overburen. "Hij zou eveneens gemikt hebben en het koppel bedreigd hebben", voegde de procureur nog toe aan zijn vordering.





Gsm afgepakt

Hij kon allerminst lachen met de feiten. "Zeker niet omdat hij voordien al een keer in strafbemiddeling is moeten komen omdat hij enkele Pokémonjagers de stuipen op het lijf had gejaagd", aldus de openbaar aanklager nog. Met een dolk was hij naar enkele jongeren op het Kerkplein gegaan, begon hij te roepen en nam hij een gsm-toestel af.





Uitlachen

"Ik kan begrijpen dat als je meneer niet kent, dit tamelijk beangstigend is", repliceerde de raadsvrouw van de vijftiger. "Maar laat dit het toe om hem te veroordelen? Ik vind van niet. Er zijn inderdaad problemen met de buren maar dat komt omdat hij zich uitgelachen voelt en dan gaat hij zich verzetten. Maar nooit fysiek." Het pleidooi van de strafpleiter was dus duidelijk. Er werd voor beide feiten de vrijspraak gevraagd. Ondergeschikt werd een opschorting van straf voorgesteld gekoppeld aan voorwaarden. "Dit kan hem alleen maar ten goede komen. Hoe meer hij begeleid kan worden, hoe beter", klonk het nog.





3 maanden cel

Het parket vond de feiten voldoende bewezen en vorderde een celstraf van drie maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. "Als waarschuwing", besloot de aanklager. "Hopelijk heeft meneer het nu wel begrepen dat deze feiten niet kunnen." De rechter maakt een vonnis bekend binnen de maand.