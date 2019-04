Man (37) verkrachtte bijna negen jaar lang zijn minderjarige dochter: “Ik dacht dat ze het leuk vond” Tim Van der Zeypen

11 april 2019

12u45 1 Bonheiden Het parket in Mechelen heeft vanochtend een celstraf gevorderd van zes jaar effectief tegen een 37-jarige man uit Bonheiden. De dertiger stond terecht voor de verkrachting van zijn eigen minderjarige dochter. “Ik dacht dat ze het leuk vond”, zegt de man die de feiten niet betwiste. Zijn advocaat vroeg een straf met probatie-uitstel.

“Nog nooit in al mijn jaren aan de balie heb ik zo’n degoutante zaak moeten pleiten”, vertelde strafpleiter Ives Vekemans. Hij nam het vanmorgen op voor het misbruikte meisje dat intussen meerderjarig is geworden. “Bijna negen jaar lang heeft hij haar honderden keren misbruikt en dat in alle uithoeken van het land. Bij haar thuis, bij hem thuis en zelfs op vakantie aan zee”, ging meester Vekemans verder. “Kan u zich dat inbeelden? Terwijl vakantie leuk moet zijn voor een kind, kruipt hij ‘s ochtends bij haar in bed om haar te misbruiken. Dit terwijl zijn vriendin naar de bakker ging. Hallucinant.”

Volgens het parket startte de feiten als het meisje ongeveer acht of negen jaar oud was. Op dat moment ging ze af en toe logeren bij haar vader en bleef het misbruik niet lang uit. “Meneer kroop bij haar in bed en kleedde zich uit. Daarna verplichtte hij haar om seks met hem te hebben”, klonk het bij Mechels procureur Ken Van Hoogenbemt. “Zo bleef het nog verschillende jaren verder gaan.” De feiten kwamen pas aan het licht toen het meisje zeventien jaar oud was en de politie moest tussenkomen in een verontrustende thuissituatie. Nadat het meisje verklaringen had afgelegd, werd de dertiger opgepakt en verhoord.

Leugendetector

“Oorspronkelijk ging meneer de feiten ontkennen maar na een test met de leugendetector, bleek hij leugenachtig over te komen en ging hij plots toch over tot bekentenissen”, ging procureur Van Hoogenbemt verder. Die tilde bijzonder zwaar aan de feiten. Niet enkel omdat het om de biologische vader ging en hij zijn eigen dochter meerdere keren en schaamteloos misbruikte maar ook omdat hij in zijn verklaringen bij de politie de feiten minimaliseerde. “Zij heeft mijn handen vastgepakt en zelf naar haar vagina gebracht toen ik haar omhelsde bij het slapen gaan. Ik dacht dat ze het graag had, dat ze ervan genoot, dat zij het wou. Ik heb er nooit bij stil gestaan”, verklaarde hij.

Schuldinzicht

De verdediging benadrukte op zitting vandaag dat de feiten niet betwist worden maar dat er wel degelijk schuldinzicht is. “Hij weet dat hij begeleiding nodig heeft”, klonk het bij zijn advocate. Zij vroeg een straf met uitstel gekoppeld aan een psychische behandeling voor zijn problematiek. Al waren er volgens haar en de gerechtspsychiater wel geen pedoseksuele neigingen. “Zijn computer en gsm werd doorzocht en er werd geen kinderporno aangetroffen”, klonk het. Dat laatste stootte de burgerlijke partij tegen de borst: “Moeten we nu echt nog twijfelen dat een man die zijn minderjarige dochter jaren misbruikt, de feiten minimaliseert en durft te beweren dat zij het leuk vond én hij haar daarmee een plezier deed, geen pedofiele neigingen heeft?”

“Getekend voor het leven”

Meester Vekemans vroeg tot slot een morele schadevergoeding van 50.000 euro voor zijn cliënte. “Zij heeft de feiten jarenlang moeten ondergaan en hij sloeg telkens toe wanneer ze kwetsbaar, droevig en moe was of wanneer ze sliep”, besloot de raadsman. “Zij is getekend voor het leven. Er is geen twijfel dat de schade enorm is.” Een vonnis in de zaak volgt op 9 mei. Voor de rechters de zaak in beraad namen, benadrukte de dertiger nog dat hij zich wil laten behandelen.