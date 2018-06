Luchtballonnen kaarten luchtkwaliteit aan 28 juni 2018

Open Vld Bonheiden-Rijmenam deelde gisteren heliumballonnen uit voor aanvang van de gemeenteraad. Met deze actie wou de oppositiepartij de aandacht vestigen op de luchtkwaliteit in het centrum. "De lucht in ons centrum is een van de meest vervuilde van Vlaanderen. Daar moet écht iets aan gebeuren. Zo moeilijk hoeft dat niet eens te zijn", klinkt het bij de partij. "Minder verkeerslichten in het centrum, om de doorstroming te vergroten; minder stilstand is minder uitlaatgas. De gemeente kan ook onderzoeken welke oplossingen de parallelwegen bieden om het verkeer meer te spreiden en meewerken aan een beter uitgebouwd openbaar vervoer. Het kan toch niet dat je als bestuur enerzijds volop inzet op fietsvervoer maar tegelijkertijd niets doet aan het zeer reële gezondheidsrisico dat je loopt door hier rond te fietsen? Je fietst en wandelt je longen om zeep." (AVH)