Lode Van Looy: "Ik zal niet vaak meer in mijn zetel zitten"

Bonheiden

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.





Lode Van Looy (51) van de partij BR30 wordt één van de nieuwe burgemeesters in onze regio. Van Looy zal vanaf 2019 de burgemeesterssjerp dragen in Bonheiden, in een coalitie met CD&V en Open Vld.