Lichtplan bespaart energie en centen

Het gemeentebestuur heeft samen met Eandis een lichtplan opgesteld om energie te besparen. De openbare verlichting wordt gedimd of gedoofd tussen 23.30 en 5.30 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft in de meeste straten de openbare verlichting branden. In het centrum van Bonheiden en Rijmenam en in de fietsstraten wordt het licht enkel gedimd. "Wanneer deze eerste fase in werking treedt, hangt af van de planning van Eandis", zegt schepen van Milieu Barbara Maes (Groen). "In een latere fase zal de gemeente de straatverlichting in de fietsstraten en in het centrum van Bonheiden en Rijmenam dimmen. De huidige straatverlichting is hier technisch niet toe in staat en moet eerst vervangen worden door LED-lampen. De verlichting in het centrum van Rijmenam wordt vervangen tijdens de heraanleg van de dorpskern." Momenteel geeft Bonheiden 200.000 euro per jaar uit aan de openbare verlichting. (AVH)