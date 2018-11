Leerlingen De Knipoog steken teletijdscapsule met tegels onder de grond Antoon Verbeeck

22 november 2018

De leerlingen van De Knipoog in Rijmenam staken vanmorgen hun boetseerwerkjes in een teletijdscapsule onder de grond. Enkele weken geleden werd aan de leerlingen van de derde graad gevraagd om hun favoriete plekjes in Rijmenam te boetseren in klei. De werkjes werden nu in een houten kist begraven in de Kloosterstraat. “Keramische werken zijn al vaak onderdeel geweest van historische vondsten. Het bracht Myriam Thas, keramiste van Clay-On-Wheels op het idee om voor de infrastructuurwerken van Rijmenam iets gelijkaardigs te doen. Samen met handelsvereniging Rijmenam Explosief, basisschool De Knipoog en het gemeentebestuur werd er een actie opgestart”, klinkt het. “De kleitegels van de leerlingen zullen zo in de toekomst hopelijk onderdeel worden van nieuwe historische vondsten in Rijmenam. De kinderen vinden het alvast fijn dat ze hun gezellige Rijmenam kunnen delen met kinderen uit de toekomst.”