Kraamafdeling heeft handen vol met 12 bevallingen op één dag: “Net geen record” Antoon Verbeeck

21 februari 2019

14u26 0 Bonheiden De kraamafdeling van het Imeldaziekenhuis had op woensdag haar handen vol. Maar liefst twaalf baby’s kwamen die dag ter wereld in het ziekenhuis. Net één kindje minder dan het huidige record van de kraamafdeling, dat op dertien staat.

“Het is geen record, maar toch is dit heel uitzonderlijk. Er is geen extra personeel opgeroepen, door het feit dat de bevallingsuren redelijk goed gespreid waren over de dag. De vroedvrouwen weten dat ze regelmatig extra uren moeten werken op topdagen. In totaal hielpen 16 vroedvrouwen mee. Alles verliep heel vlot”, zegt hoofdvroedvrouw Renilde Bastaens. Opvallend: de nacht van dinsdag op woensdag schitterde een supermaan in de hemel. Zou het bijgeloof dat een vollemaan invloed zou hebben op zwangere vrouwen dan toch kloppen? “Dat, ofwel hebben de ooievaars die onderweg waren naar Planckendael ook hun weg naar het Imeldaziekenhuis gevonden”, grapt men in het ziekenhuis.