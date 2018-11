Koor van personen met dementie gaat optreden in Vaticaanstad Den Olm start met crowdfunding om reis te kunnen betalen Antoon Verbeeck

09 november 2018

18u31 4 Bonheiden Het Regenboogkoor van woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden, het koor waar de bewoners met dementie in zingen, treedt volgend jaar op in Vaticaanstad. Met een groep van 15 bewoners en een 35-tal begeleiders stappen ze in april het vliegtuig op richting Rome. Om de reiskosten te betalen, start Den Olm een crowdfunding.

Van ‘If you’re happy and you know it’ en ‘Margrietje’ tot ‘De Lichtjes van de Schelde’: wie op vrijdagnamiddag de zaal aan de cafetaria van Den Olm binnenstapt krijgt talloze klassiekers te horen, gezongen door tientallen personen met dementie.

In 2010 begon dirigent en pastor Filip Zutterman met het initiatief. “Een jaar eerder was ik op een afdeling enkele kerstliedjes aan het zingen. Iedereen deed mee. Zodra ik de blijde boodschap verkondigde werd het opnieuw stil, de hoofden naar beneden. Ik besefte dat muziek iets deed met de bewoners met dementie, het prikkelde hen op verschillende manieren: zowel motorisch als emotioneel. En zo zag het koor het levenslicht. Belangrijk is ook dat we familieleden betrekken tijdens onze wekelijkse repetitie. Bij één van onze eerste zangsessies sprak een dochter van een bewoonster me aan. Mijn moeder zegt normaal drie woorden wanneer ik op bezoek kom en zit hier nu mee te zingen, klonk het. Ze kon het niet geloven.”

“De kracht van muziek is ongelooflijk. Zodra de muziek start en ze ons enthousiasme merken, zie je een metamorfose: hun blik verandert, het hoofd gaat omhoog en de lippen bewegen. Al geldt dat niet voor iedereen, natuurlijk. Ik word er gelukkig van om, ook al is het maar voor tien minuten, deze mensen gelukkig te maken”, vertelt vrijwilligster Bernadette Belien.

Het Regenboogkoor heeft ondertussen al een aantal optredens op de teller, onder andere in Leuven en Gent. Volgend jaar gaat het internationaal. “Via mijn contacten heb ik kunnen regelen dat we in april zullen optreden in de ambtswoning van John Cornet d’Elzius, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel.

Of we de daar de paus te zien zullen krijgen, is nog onduidelijk. Maar ik wil nog alles uit de kast halen om dat te regelen. Een privé-optreden voor de paus zou fantastisch zijn”, zegt Filip. “We vertrekken met een groep van een 50-tal personen, waaronder 15 zangers, naar Vaticaanstad. De overige reizigers zijn familieleden en begeleiders. Welke zangers er precies meegaan, is natuurlijk nu nog onduidelijk. Alles hangt af van de gezondheid en bereidwilligheid.”

Om de totale kostprijs van de reis, 40.000 euro, bij elkaar te halen, wordt een crowdfunding opgestart. De helft van het bedrag werd ondertussen via sponsors ingezameld. “Bij de verplaatsing naar Rome komt heel wat kijken, want er gaan ook rolstoelgebruikers mee. Om al die kosten te kunnen dekken, lanceren we volgende week maandag een crowdfunding via onze website. Burgers die dit initiatief naar waarde weten te schatten, kunnen de groep letterlijk enkele kilometers verder brengen. Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar”, legt directeur van Den Olm Dirk Van Herpe uit.

Maar voor het koor richting Rome vertrekt, doet het op 21 december eerst nog een kerstconcert in de Sint-Romboutskathedraal. Piet den Boer van Foundation Mechelen vzw, organisator van Kerst in de kathedraal, kwam op vrijdag een kijkje nemen tijdens de repetitie. “Dit is mooi om te zien. Ook het enthousiasme van de vrijwilligers is fantastisch. Foundation Mechelen is heel fier dat het deze mensen in december mag ontvangen”, aldus den Boer.