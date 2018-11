Kleuters planten nieuw bos aan Antoon Verbeeck

22 november 2018

15u04 0

De tweede kleuterklas en een aantal leerkrachten van GEKKO hebben deze voormiddag in een nieuw bos aangeplant. 400 boompjes gingen de grond in. De aanplant kaderde in de boscompensatie die moet uitgevoerd worden in kader van het dossier VC Rijmenam. De nieuwe bomen werden aangeplant op een perceel in de Molenlei, op grond van het OCMW. “Door de bomen door kinderen te laten aanplanten, hopen we hen warm te maken om ook op latere leeftijd zorg te dragen voor onze bossen. De medewerkers van de vzw Natuur- en Landschapszorg Sociale Werkplaats hebben vooraf het voorbereidende werk gedaan”, deelt Barbara Maes (Groen), schepen van Leefmilieu en Natuur, mee.