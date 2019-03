Keukenbrand in Korte Oudestraat snel geblust Antoon Verbeeck

17 maart 2019

09u01 0

Brandweerzone Rivierenland post Mechelen werd vanavond iets voor 19 uur opgeroepen voor een keukenbrand in de Korte Oudestraat in Bonheiden. De vlammen, die ontstonden in de dampkam, waren snel onder controle en er waren geen grote bluswerken nodig. Er vielen geen gewonden.