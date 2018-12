Kerstmarkt voor acht goede doelen aan Imeldaziekenhuis Antoon Verbeeck

20 december 2018

Aan de ingang van het Imeldaziekenhuis van Bonheiden wordt vandaag een kerstmarkt georganiseerd voor acht goede doelen. Verschillende Imeldacollega’s hebben een actie op poten gezet. De dienst fysische geneeskunde en revalidatie organiseert onder andere een tombola ten voordele van de MS Liga en een voormalige medewerkster van de kraamafdeling breit kerstballen en verkoopt deze en andere gehaakte kerstfiguren op de markt. De opbrengst van haar actie gaat naar het Kinderkankerfonds. Daarnaast kan je ook handgemaakte gadgets op de kop tikken ten voordele van het Bieke Wittebolsfonds, gaat de opbrengst van de verkoop van inpakmateriaal, marsepein en clementines naar diabeteskampen voor kinderen en worden er wafels en doosjes met postkaarten verkocht voor Huize Levensruimte in Averbode. De verkoop van kookkalenders, met recepten van gerenommeerde koks, is voor het goede doel Duchenne Parent Project. Het HR team van het ziekenhuis zet zich dan weer in voor het CAW Mechelen en verkoopt hot dogs. De kerstmarkt is nog tot 20 uur geopend.