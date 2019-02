Kasteelgidsen van Zellaer hebben verschillende achtergronden: van ex-schepen tot bedrijfsbaas. Al meer dan 5.000 bezoekers werden door geschiedenis van kasteel en park gegidst Antoon Verbeeck

16 februari 2019

10u10 0 Bonheiden Van een ex-schepen en een archeoloog tot een voormalig leerkracht en een bedrijfsbaas: de gidsen die groepen rondleiden in het kasteel en parkdomein van Zellaer in Bonheiden zijn een allegaartje van personen. Sinds mei vorig jaar namen ze al meer dan 5.000 bezoekers mee door de geschiedenis van het kasteel. “Infobordjes zeggen niet veel. Je moet de verhalen horen”, aldus de kasteelgidsen.

Kasteel Zellaer langs de Oude Baan kent een complexe geschiedenis en was in het verleden de thuisstek van onder andere belangrijke geestelijken, burgemeesters van Mechelen en Bonheiden en enkele graven. Wie beter dan een gids met een liefde voor de geschiedenis van het kasteel om je een rondleiding te geven. In Bonheiden hebben ze er zo’n dertig in huis. “Onze kasteelgidsen zijn een groep van een dertig vrijwilligers uit de buurt die zich allemaal op één of andere manier verbonden voelen met het kasteeldomein. Vierentwintig vrijwilligers leiden de bezoekers rond, de overige zes werken mee achter de schermen”, zegt Karolien Horckmans, projectcoördinator van Kempens Landschap. “We hebben een heel divers publiek: een archeoloog, een architect, leerkrachten, een lid van de lokale heemkundige kring, een voormalig schepen,... We hebben zowel ervaren gidsen aan boord, maar we hebben ook mensen die nog nooit gegidst hadden. Vanaf begin april hebben we een intensieve opleiding met hen gestart en de eerste rondleidingen zijn gegeven tijdens het Kasteelfeest in mei. Sindsdien hebben zij al meer dan 5.000 mensen doorheen het kasteel en het kasteelpark geleid.”

“Anderhalf jaar heb ik me over het dossier van Zellaer gebogen en gaandeweg leerde ik de geschiedenis kennen”, legt Karolien Huibers uit, vorige legislatuur schepen van Toerisme in Bonheiden. “Ik was graag nauw betrokken bij het kasteel en wou er ook zoveel mogelijk over weten. Ik dacht: waarom geen gids worden? Het is ondertussen duidelijk dat de kasteelgidsen een meerwaarde zijn. Je kan infobordjes plaatsen, maar dat zegt niet veel. Je moet de verhalen horen in de juiste sfeer, anders gaat een groot deel van de geschiedenis aan je voorbij.”

“Ik ben nu drie jaar gids in Kazerne Dossin en het Fort van Breendonk. Het kasteel van Zellaer is een leuke afwisseling. De geschiedenissen zijn compleet anders en toch blijft de essentie hetzelfde: de mensen boeien met een verhaal”, vertelt voormalig leerkracht Jacques Verachtert. Linda Croons en Mark Barberien hadden minder ervaring. “Ik had nog nooit eerder gegidst maar wilde me wel graag inzetten voor het kasteel, uit interesse voor de Bonheidense geschiedenis. Het is een fijne ervaring en de kasteelgidsen vormen een plezante groep”, zegt Linda. “We proberen ons zoveel mogelijk te verdiepen in de geschiedenis van het kasteel, door bijvoorbeeld opzoekingen te doen. We leren ook veel van elkaar bij”, vult Mark aan, zaakvoerder van de Katlijnse firma MBS. “Iedere gids heeft zijn stijl en geeft een persoonlijke toets aan de rondleiding. Geen één rondleiding is dus hetzelfde. Dat maakt het zowel voor bezoeker als gids een aangename ervaring.” Elke eerste zondag van de maand om 14 uur kan je een rondleiding volgen. Vooraf inschrijven via gidsen@kasteelzellaer.be.