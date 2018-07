Kasteeldomein Zellaer krijgt zomerbar IN AFWACHTING VAN HERBESTEMMING TOT BRASSERIE EN B&B ANTOON VERBEECK

07 juli 2018

02u25 0 Bonheiden Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Bonheiden nodigen uit om deze zomer te komen genieten van kasteeldomein Zellaer in een pop-upzomerbar aan de voet van het kasteel. Van 14 juli tot en met 1 september is de bar elke zaterdag open en staan lokale verenigingen achter de toog.

In afwachting van de definitieve herbestemming van kasteeldomein Zellaer duikt deze zomer een gezellige zomerbar op aan het kasteel. Onder de noemer 'Zomerse Zaterdagbar in Zellaer' kunnen wandelaars en fietsers er elke zaterdag tussen 11 en 18 uur terecht in een sfeervolle buitenbar voor een drankje of een snack. "An Schoovaerts en Jurgen Marien uit Putte zijn de toekomstige uitbaters van kasteel Zellaer en het koetshuis. Zij zullen met Kempens Landschap en het gemeentebestuur samenwerken om het kasteel en het koetshuis om te toveren tot een brasserie, B&B, zaalverhuur voor feesten, evenementen en tentoonstellingen én een demonstratiekeuken voor kookworkshops en kookprogramma's. Maar dat zal allemaal niet voor morgen zijn. We willen daarom nu al wat leven in de brouwerij brengen met de opening van een zomerbar. Zo leren wandelaars en fietsers het domein en het kasteel al kennen", zegt Karolien Horckmans, projectcoördinator van Kempens Landschap.





Eigen picknick mag

"De Zomerse Zaterdagbar zal bestaan uit een toogcontainer en twee stertenten die worden aangekleed met meubilair in steigerhout. In één van de twee tenten komt er een podium. Je eigen picknick meebrengen naar de bar is toegelaten. We hebben voor bezoekers een hele lading picknickdekentjes ter beschikking." Het publiek wordt ook betrokken bij de openstelling van de zomerbar. "Elke zaterdag zal de bar worden opengehouden door een andere vereniging uit Bonheiden. De vereniging beslist zelf welke snacks er op het menu staan."





Op zaterdag 14 juli wordt de zomerbar feestelijk geopend met een gratis toegankelijk concert van strijkorkest Nescio om 13 uur. De daaropvolgende zaterdagen doet de bar dienst als podium voor lokale muzikanten die sfeer willen brengen op het domein. Alle optredens zijn gratis. "Een vrije gift aan de muzikanten is welkom. Muzikanten die hier graag eens zouden willen optreden, kunnen zich aanmelden via kasteelzellaer@bonheiden.be. Het programma wordt steeds aangevuld op de website en de Facebookpagina van Kempens Landschap. Op zondag 9 september opent de Zomerbar nog één keer haar deuren tijdens Open Monumenten Dag. Dan is iedereen welkom van 10 tot 18 uur."