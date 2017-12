Kandidaten voor 'Vrijwilliger van het jaar' gezocht 02u26 3

De gemeente Bonheiden zoekt kandidaten voor de titel van 'Vrijwilliger van het jaar 2018'. Tijdens de nieuwjaarsdrink op zaterdag 6 januari aan GC 't Blikveld, reikt de gemeente deze prijs uit aan een persoon of groep die zich belangeloos inzet voor de samenleving. "Vrijwilligers brengen mensen bij elkaar en zorgen voor verbondenheid. Een leuke activiteit in je buurt, een warm bezoek aan een zieke, een spannend verhaal voor nieuwsgierige kinderoortjes... Met de prijs voor de 'Vrijwilliger van het jaar' wil het gemeentebestuur vrijwilligerswerk in de schijnwerper zetten. Want mensen die keer op keer zorgen voor die bonus in het leven van een ander... dat moeten we koesteren", klinkt het. (AVH)





Iemand nomineren voor de prijs 'Vrijwilliger van het Jaar' kan nog tot 1 januari 2018 via www.bonheiden.be/





vrijwilligervanhetjaar