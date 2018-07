Kampvuur in warmste nacht van het jaar VOORBIJGANGER RUIKT PLOTS BRANDGEUR NABIJ KASTEEL ZELLAER TIM VAN DER ZEYPEN

28 juli 2018

02u44 0 Bonheiden In het domein rond Kasteel Zellaer is gisteren mogelijk een ramp vermeden. Wandelaar en natuurliefhebber Eddy Peeters (62) uit Bonheiden merkte net op tijd een smeulbrandje op. Vermoedelijk was het afkomstig van een gedoofd kampvuur dat opnieuw was opgelaaid.

"Zoals wel vaker ging ik vrijdagochtend omstreeks 9 uur op wandel in de natuur", getuigt de 62-jarige Bonheidenaar. Deze keer trok de amateur-natuurfotograaf gewapend met zijn fototoestel naar het park rond het Kasteel van Zellaer. "Plots merkte ik een brandgeur op", gaat Eddy verder. Hierop ging hij meteen op zoek naar de oorzaak van de geur. Maar die vond hij niet onmiddellijk. "Ik ben dan verder gegaan maar bleef de geur waarnemen. Alleen zag ik nergens rook", vertelt Eddy nog. "Ik werd ongerust en heb dan maar naar de lokale politie van Bodukap gebeld." Een patrouilleploeg ging mee op zoek met Eddy en trof uiteindelijk diep in het bos een drietal stoelen en een tafeltje aan. In het midden zagen ze de resten van een soort kampvuur. "Die waren nog aan het smeulen", zucht Eddy. "Hierop hebben we de brandweer gebeld."





Diep in de grond

Brandweermannen van de Mechelse post van Hulpverleningszone Rivierenland kwamen ter plaatse en begonnen aan de bluswerken. "Net op tijd", vult Eddy aan. "Het was blijkbaar nog diep in de grond aan het smeulen." De pompiers kregen het vuur snel volledig gedoofd. Vermoedelijk is het smeulbrandje het resultaat van een kampvuur dat enkelingen donderdagavond -of nacht hadden aangestoken. Volgens de hulpdiensten was het kampvuur achteraf wel gedoofd, maar blijkbaar niet voldoende of laaide het vuur opnieuw op door een windstoot of door de hitte. De 62-jarige Eddy begrijpt het in ieder geval niet. "Dit is gewoonweg ongelofelijk", aldus Eddy. "Voor hetzelfde geld was het bos helemaal in vlammen opgegaan."





Wie het kampvuur aangestoken heeft, is nog onduidelijk. Het domein rond kasteel Zellaer is vrij te betreden.





Het is dus niet geheel onmogelijk dat enkelingen het bos 's avonds of 's nachts hebben betreden om het kampvuur aan te steken. De lokale politie van Bodukap startte na de melding en bluswerken in ieder geval een onderzoek op. In de gemeente is het namelijk verboden op vuur te maken in bossen en met uitbreiding in weides en openbare wegen.





De personen die het kampvuur aanstaken, riskeren boetes die kunnen oplopen tot zo'n 250 euro. Brandweer en politie roepen tot slot nog een keer op om extra voorzichtig te zijn in bossen en bosrijk gebied. "Door de hitte en de droogte van de afgelopen weken, kan een bosbrand bijzonder snel uitbreiden", besluiten de hulpdiensten.