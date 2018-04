Kaart toont locaties van eikenprocessierups 18 april 2018

Nu de lente is begonnen, waarschuwt het provinciebestuur voor de eikenprocessierupsen. Om te weten waar er hinder is, heeft de provincie een interactieve eikenprocessierupsenkaart ontwikkeld. Gemeenten, steden en burgers kunnen op de kaart locaties aanduiden waar er rupsen aanwezig zijn. De provincie vergelijkt nadien ook de gegevens met de vorige jaren. "Vanaf het jaar 2012 daalt de hinder ten opzichte van de vijf voorgaande jaren. In 2016 waren er opvallend weinig rupsen en nesten aanwezig. Vermoedelijk door het slechte weer", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger (sp.a). Uit de gegevens van 2017 blijkt dat in onze regio Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver de meeste locaties met rupsen telden.





De kaart vind je op www.provincieantwerpen.be (AVH)