Joran Michielsen is snel in vorm ERIK VANDEWEYER

16 april 2018

02u30 0 Bonheiden Drie weken na de concurrentie is Joran Michielsen aan het nieuwe seizoen begonnen. Veel achterstand lijkt de belofte uit Bonheiden niet te hebben opgelopen. Zaterdag strandde hij in Zutendaal op de vierde plaats.

Na afloop stelde Joran Michielsen dat hij een zware namiddag had beleefd. De verklaring klonk logisch. "Ik had vrijdagavond al gekoerst in Zonderschot. Daar haalden we een bijna waanzinnig gemiddelde van bijna 47 kilometer per uur. Ik werd e verdienstelijk tiende. Ik dacht dat ik voldoende fris zou zitten om er daags nadien weer stevig tegenaan te gaan. In de tweede ronde reden er zes concurrenten. Ik kon als laatste mijn wagonnetje aanhaken. Vermits de verstandhouding vooraan goed was, konden we anderhalf minuut voorsprong nemen. Diep in de finale konden er nog drie renners wegrijden. Zij waren gewoon beter, ik voelde me moe. Toch had ik nog wat krachten overgehouden voor de sprint. Dat resulteerde in een vierde plaats."





Joran Michielsen heeft het over een 'redelijke' winter. Enige uitleg is op zijn plaats. "Ik ben vorige zomer afgestudeerd als verpleegkundige. In september ben ik aan een tweede bijkomende studie begonnen. Hoewel er parallellen zijn tussen beide studies, heb ik nauwelijks vrijstellingen. Het gevolg is dat ik behoorlijk wat tijd in het studeren moet steken. Dat wist ik ook. In januari had ik examens. Om die reden ben ik late met de echte trainingen herbegonnen. Na de examens ben ik onmiddellijk met de ploeg (Stageco, red.) op stage kunnen vertrekken naar Spanje. In Mojacar heb ik god kunnen werken. Mijn seizoensstart was in Betekom. Daar voelde ik nog wel dat ik achterstand had. De concurrenten hadden een hele winter hard gewerkt. Nu wordt ik gewaar dat die achterstand bijna weggewerkt is."





Wat brengt de toekomst voor Joran Michielsen.





"Voorlopig blijf ik me nog even focussen op de regionale kermiskoersen. Die laatste procentjes moeten er eerst nog bijkomen. Op de eerste interclub heb ik nog geen zicht. Wellicht is dat iets voor begin mei. Mijn doelen voor dit jaar? Ik wil in de eerste plaats graag regelmatig de top tien halen. Een overwinning op mijn palmares bijschrijven zou mooi zijn, maar ik besef dat dit als belofte zeer moeilijk is."