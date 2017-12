Jeugd haalt slag thuis: KJOC komt er (en veel meer) WANNES VANSINA

02u54 62 Foto Vansina Een impressie van de toekomstige site in Berentrode. Bonheiden De kogel is door de kerk: 17 jaar na de eerste vraag en 7 na een betoging krijgt Bonheiden een nieuwe ontmoetingsplaats voor de jeugd. In een 'vrijetijdsdepot' in Berentrode komen een jeugdhuis, polyvalente zaal, de jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom. Kostprijs: meer dan drie miljoen euro.

De vraag leeft al meer dan vijftien jaar. In 2001 al ging de jeugd aankloppen bij het toenmalige gemeentebestuur, in 2006 werd de realisatie opgenomen in het bestuursakkoord van BR en CD&V/-N-VA. Ze kwam er evenwel niet, maar resulteerde wel in een coalitiebreuk én in een betoging, de eerste in Bonheiden sinds de gemeentefusie. Het huidige bestuur nam het dossier weer op, maar het sleepte omwille van budgetten aan, tot de gemeenteraad woensdagavond besliste het nodige geld vrij te maken: 3.050.000 euro, waarvan 400.000 bestemd voor duurzame ingrepen als isolatie en geothermie. Daar bovenop gaat 150.000 euro naar de buitenaanleg, 100.000 naar de inrichting. Veel geld, maar er komt dan ook meer dan een jeugdcentrum. "We verlaten de naam KJOC, wat stond Kind en Jeugdontmoetingscentrum omdat het veel meer wordt dan een locatie voor de jeugd. Het wordt een vrijetijdsdepot waar we ook alles rond vrije tijd zullen clusteren", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA).





Het gebouw met een houten buitenbekleding komt in Berentrode, tussen de sporthal, de voetbalvelden en de sportkeet, waar nu nog de skateramp staat. Belangrijk voor de initiële aanvragers: de jeugd zal er kunnen fuiven. Nu is dat een probleem. JOC Dirksen is dicht, de parochiezaal leent zich er niet goed toe. "Het wordt geen Perron M zoals in Mechelen, maar een fuifzaal op maat van Bonheiden", zegt schepen Jan Fonderie (Groen).





Voor iedereen

Maar iedereen zal van de nieuwbouw gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld de sportverenigingen van Berentrode of seniorenverenigingen. "We hebben een gebrek aan grote zalen. Gemeenschapscentrum 't Blikveld is daardoor overbevraagd en wordt soms gebruikt voor zaken waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is", zegt Vaganée.





Opvallend is dat ook buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom, nu nog in de Schoolstraat, er een plaats krijgt. "Hun huidige lokalen worden omgevormd tot klaslokalen", zegt Fonderie. De plaats die vrijkomt in het gemeentehuis door de verhuis van de jeugddienst, zal gebruikt worden voor de integratie van het OCMW. "We gaan nu op zoek naar een naam die de lading dekt en de burgers vragen een naam te bedenken. Suggesties zijn welkom", aldus nog de burgemeester. Tegelijk zal ook de oude sportkeet vlakbij worden vernieuwd. Er komen vier nieuwe kleedkamers, nieuw sanitair, een overdekte petanquehal en een berging voor de sportdienst.