Inwoners tevreden over cultuuraanbod 13 april 2018

De inwoners van Bonheiden zijn tevreden over het cultuuraanbod. Dat blijkt uit de Vlaamse burgerbevraging 'Cultuurcontentement', waaraan de gemeente vorig najaar deelnam. "Als we op basis van dit rapport de Bonheidense resultaten vergelijken met de gemiddelde Vlaamse cijfers uit deze bevraging zijn dit alvast enkele vaststellingen: 97 procent vindt het belangrijk dat er een ruim en gevarieerd cultuuraanbod is in de eigen gemeente en 79 procent is ook effectief akkoord dat er in Bonheiden een ruim en gevarieerd cultuuraanbod aanwezig is. In Vlaanderen ligt het gemiddelde op slechts 52 procent", klinkt het. Schepen van Cultuur Mieke Van den Brande (CD&V) ontving in het Vlaams Parlement felicitaties en een erelint van minister van cultuur Sven Gatz, omdat Bonheiden 'brons' behaalde als meest participerende gemeente aan de bevraging.





Daarbij kreeg de gemeente ook een gepersonaliseerde cijferrapport, dat een inzicht geeft in de mening van haar inwoners op het cultuurbeleid. (AVH)