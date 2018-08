Infoavond rond beheerplan Zellaer 21 augustus 2018

02u34 0

Kempens Landschap vzw nodigt inwoners van Bonheiden en Rijmenam uit op de infoavond rond het beheerplan voor kasteel Zellaer, dat sinds september 2017 in beheer is van de gemeente Bonheiden en de vzw. "Om te onderzoeken hoe het park en het kasteel zijn ontstaan, welke natuur er leeft en groeit, wat de erfgoedwaarde is van het kasteel en hoe dit alles in de toekomst nog beter beheerd kan worden, wordt er een beheerplan opgemaakt. Dit is een leidraad waarin de visie voor kasteel Zellaer en het bijbehorend parkdomein opgetekend wordt voor de komende jaren. Het studiebureau Antea werd aangesteld om dit beheerplan uit te werken", klinkt het. De infoavond over het beheerplan vindt plaats op dinsdag 18 september om 19.30 uur in kasteel Zellaer. (AVH)