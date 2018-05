Inbreker filmt vrijpartijen slachtoffers 25 mei 2018

03u03 0 Bonheiden Sofyan E.B. (23) uit Bonheiden riskeert dertig maanden cel voor een hele reeks inbraken. Niet alleen stal hij geld, uit enkele filmpjes op zijn gsm bleek dat hij zijn slachtoffers kort voor de feiten filmde tijdens hun vrijpartijen.

Volgens openbaar aanklager Lieselotte Claessens bestaat er weinig twijfel over: "Er is duidelijk een seksuele motivatie voor zijn handelen." De man werd opgepakt nadat hij 's nachts werd betrapt bij inbraak in een woning in Bonheiden. De gsm van de verdachte werd aangetroffen in de woning. Daarop werd er een filmpje gevonden waarop het slachtoffer en haar partner te zien waren terwijl ze aan het vrijen waren. De verdachte kon geïdentificeerd worden, werd verhoord maar werkte helemaal niet mee aan het onderzoek.





Later kwam aan het licht dat hij nog in aanmerking kwam voor gelijkaardige feiten in Bornem. "Een keer werd hij betrapt toen hij in de slaapkamer kwam, een andere keer terwijl hij op bed zat bij het vrouwelijke slachtoffer en aan het hijgen was", aldus procureur des konings Lieselotte Claessens.





Bij het uitlezen van de gsm later, werd nog een tweede filmpje gevonden. Ook hierop had een koppel seks. De slachtoffers werden nooit geïdentificeerd. Tot slot moest hij zich nog verantwoorden voor verschillende diefstallen en pogingen daartoe, woonschennis en belaging. Het parket vorderde dertig maanden cel met een eventueel probatie-uitstel. De verdediging betwistte de feiten niet maar benadrukte dat alles het gevolg van een gokverslaving is. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)