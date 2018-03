Impro's spelen 'Eigen fruit eerst' 31 maart 2018

03u08 0

De Impro's van 'T Joenktoneel in Bonheiden spelen op 6 en 7 april 'Eigen fruit eerst' in GC 't Blikveld. "Het absurde stuk gaat over een land waar exotisch fruit verboden wordt om zo de binnenlandse economie te ondersteunen. Dit zorgt er echter voor dat de hele maatschappij op de helling komt te staan en dat opportunisten geld uit de situatie proberen te slaan", vertelt Lotte Empereur. De voorstellingen starten om 20.30 uur. Tickets via www.tjoenktoneel.be.





(WVK)