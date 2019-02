Imeldaziekenhuis opent ‘cardiolounge’: “Hier vind ik alle rust die mijn hart nodig heeft” Antoon Verbeeck

27 februari 2019

14u58 0 Bonheiden De afdeling HAVA 1 (Hart- en Vaatziekten) van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden opende vandaag een cardiolounge. Patiënten die enkele uren in het ziekenhuis dienen te blijven, hoeven zo na een ingreep niet langer te wachten in een ziekenhuiskamer. De lounge is voorzien van alle comfort: een boekje om te lezen, drank en eten, gezelschap en comfortabele zetels.

“We haalden de mosterd bij de ziekenhuizen van Aalst en het Nederlandse Eindhoven. In verschillende ziekenhuizen zijn er wel lounges voor patiënten, maar in Vlaanderen zouden we pas het tweede ziekenhuis zijn dat een lounge heeft ingericht voor cardiovasculaire patiënten”, legt zorgcoördinator Veronique Van de Weyngaerdt uit. “Deze patiënten verbleven voordien na hun ingreep in een gewone ziekenhuiskamer, ook al moeten zij niet perse in bed blijven liggen. Vroeger dienden zij een dag in het ziekenhuis te blijven, maar ondertussen gaat het maar om enkele uren. Om deze patiënten op een comfortabele manier die zes of acht uren te laten overbruggen, leek een cardiolounge ons een goed initiatief.”

Twee klassieke ziekenhuiskamers werden omgebouwd tot de lounge, waar dagelijks tien patiënten worden opgevangen. Specifiek worden er patiënten opgevangen voor hartcatheterisaties. Daarnaast kunnen er ook patiënten terecht voor een poortcatheter, pacemakervervanging, infuustoedieningen van korte duur, nier- en contrastvoorbereidingen. “Met deze lounge hoeven niet alle patiënten zich op hetzelfde tijdstip aan te melden. De verpleging brengt hen vooraf, op basis van de planning, op de hoogte van het moment waarop ze worden verwacht. Bij aankomst ontvangt de verpleegkundige de patiënt en overloopt men samen de administratieve gegevens. Indien nodig kan de patiënt zich omkleden en met een Imeldakamerjas en -slippers plaatsnemen in de cardiolounge. Met een rolstoel brengt een verpleegkundige de patiënt naar de locatie waar de procedure zal worden uitgevoerd. Daarna keert de patiënt terug naar de lounge. Ze vinden hier een elektrische zetel, kunnen een praatje slaan met de andere patiënten of een krant of magazine lezen. Er is koffie en thee en zelfs warm eten voorzien”, klinkt het.

“Je hebt hier minder het gevoel dat je aan het wachten bent op een ontslag uit het ziekenhuis. De lounge is veel gezelliger dan een gewone ziekenhuiskamer en bovendien kom je hier in contact met andere patiënten. Je doet een babbeltje, eet iets, leest de krant... en je kan terug vertrekken”, vertelt patiënt Julien Cuypers (63 jaar) uit Keerbergen. “Wanneer je in een ziekenhuiskamer zit te wachten na een onderzoek, malen er toch een aantal gedachten over de resultaten door het hoofd. Hier kan ik mijn gedachten wat verzetten en vind ik ook alle rust die ik nodig heb voor mijn hart.”