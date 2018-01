Imelda vervangt inkomhal en breidt parking uit 02u54 0 Imeldaziekenhuis Het nieuwe inkomgebouw krijgt een cafetaria met terras. Bonheiden Het Imeldaziekenhuis start dit jaar met de bouw van een nieuwe inkomhal en breidt parking B uit met een 150 parkeerplaatsen. Het gaat om een investering van 13 miljoen euro. De ingebruikname is gepland in 2019. Restaurantketen Lunch Garden zal de nieuwe cafetaria uitbaten.

"Het huidige inkomgebouw dateert van 1980 en is niet aangepast aan de actuele behoeften. Ook ons restaurant is aan vernieuwing toe. In de plaats komt een hedendaags inkomgebouw, dat volledig geïntegreerd wordt in de groene omgeving. De diensten krijgen er een nieuwe stek", zegt een woordvoerder.





"Nieuw is dat ook een cafetaria, met een groot terras, en een geïntegreerde shop in de plannen zitten. Het ziekenhuis heeft voor de uitbating van de cafetaria en de shop gedurende de eerste tien jaar een concessieovereenkomst afgesloten met Lunch Garden (Belgische keten van zelfbedieningsrestaurants, red.)."





Daarnaast krijgen ook een infostand en vergaderruimtes een plaats in de nieuwbouw. De werken starten dit voorjaar. In de zomer van 2019 neemt Imelda de nieuwbouw in gebruik.





Imeldaziekenhuis De nieuwe inkomhal wordt veel groter dan de huidige.

April

"In april van dit jaar start de uitbreiding van de parking. Zeker in de wintermaanden heeft het Imeldaziekenhuis absoluut extra parkingcapaciteit nodig. Daarom wordt de capaciteit van de B-parking aan De Dertien Eikenlaan uitgebreid met een 150 parkeerplaatsen. Hiervoor moet 2.865 vierkante meter groen ontbost worden. Om deze ontbossing te compenseren, engageert het ziekenhuis zich om 3.385 vierkante meter grond te bebossen op de grasvlakte aan de Koningin Astridlaan." (AVH)