26 februari 2019

Wie een interessant en haalbaar idee heeft voor het gemeentebestuur, kan het voortaan posten in de ideeënbus. Op deze manier wil het nieuwe bestuur van Bonheiden de inwoners mee betrekken bij de opmaak van de meerjarenplannen van de komende zes jaar. Op het Kerkplein in Bonheiden en op het Gemeenteplein in Rijmenam kan je een bus vinden. Er is ook een digitale ideeënbus via participatie@bonheiden.be. “Het gemeentebestuur roept al haar inwoners op om hun beste ideeën door te geven voor 20 maart, zodat ze opgenomen kunnen worden in de meerjarenplanning. De suggesties van de inwoners worden samen met ideeën van het bestuur en de administratie verzameld en per thema gegroepeerd. Tijdens de thematische besprekingen worden de ideeën tegen elkaar afgewogen. Daarna wordt het financiële plaatje uitgewerkt”, klinkt het. In december 2019 zou de goedkeuring van de meerjarenplanning op de agenda van de gemeenteraad staan.

