Hoofdingang ziekenhuis verplaatst TIJDELIJKE OPLOSSING TOT BOUW NIEUWE INKOM EN PARKING ANTOON VERBEECK

06 april 2018

02u39 0 Bonheiden Het Imeldaziekenhuis heeft een nieuwe hoofdingang. Het gaat om een tijdelijke situatie, want in de lente van dit jaar starten de bouwwerken voor een fonkelnieuw inkomgebouw. Ook de parking wordt uitgebreid.

De tijdelijke ingang van het ziekenhuis ligt tegenover het administratief gebouw en op een boogscheut van de vorige ingang. Op amper één dag tijd werd ze ingericht.





"De hoofdingang ligt zo tijdelijk op de gelijkvloerse verdieping van onze technische dienst. Een ziekenhuis kan moeilijk een week lang de deuren sluiten. Daarom hebben we alles uit de kast gehaald om de klus in één dag te klaren", zegt Stefaan Claeys, directeur Faciliteiten van Imelda.





"Het werkhuis van de technische dienst werd omgevormd tot een inschrijvingslokaal en via een tentenconstructie kunnen de patiënten, bezoekers en medewerkers op een veilige en comfortabele manier binnen geraken. De verhuis werd gisterenavond om 21 uur afgerond. Het is wennen, maar we merken dat deze situatie geen invloed heeft op onze werking."





Vrijwilligers

De digiloketten en een bankautomaat verhuisden mee. Voor de ingang bevinden zich afzetstroken, waarvan één onder een luifel. Bezoekers van het ziekenhuis worden met pijlen op de site naar de nieuwe ingang begeleid. In de nieuwe ontvangstruimte kan het ziekenhuis rekenen op een zestigtal vrijwilligers die bezoekers wegwijs maken.





"Alles verloopt vlotjes. De bezoekers vinden goed hun weg naar de nieuwe ingang en je merkt wel dat ze het appreciëren dat er vrijwilligers zijn die hen in deze nieuwe situatie willen begeleiden", legt vrijwilliger Willy Verlinden uit. Op maandag opent er aan de ingang een tijdelijke souvenirshop, één die zelfs groter is dan de vorige, en buiten komen er nog parkeerplaatsen voor mindervaliden.





Nieuwbouw

De tijdelijke hoofdingang heeft een prijskaartje van zo'n 200.000 euro en zal zo'n anderhalf jaar worden gebruikt. Daarna wil het Imeldaziekenhuis haar nieuw inkomgebouw openen.





Dat wordt groter en een pak moderner dan zijn voorganger. In het gebouw komt er naast een onthaal en een shop ook een kersverse cafetaria, die wordt uitgebaat door Lunch Garden, en ruimtes voor vergaderingen, bloedafnames en sessies.





150 parkeerplaatsen

"Behalve het nieuwe inkomgebouw gaan we ook investeren in extra parkeerplaatsen op onze site. Momenteel zijn dat er 1,120. In een eerste fase komen er daar 150 bij. Voor de uitbreiding van de parking wordt een oppervlakte van 2.865 vierkante meter ontbost. Als compensatie wordt er voor 3.385 vierkante meter bos aangelegd aan de K. Astridlaan. We zetten ook in op bereikbaarheid: zo komt er een nieuwe bushalte op 50 meter van de inkomhal en zal er een overdekte fietsenstalling zijn. Om de hoofdingang zo veilig mogelijk te maken voor iedereen wordt er een esplanade aangelegd die autoluw zal zijn."