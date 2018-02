Handelaars verloten Vespa 14 februari 2018

Eddy Wellens uit Muizen (Mechelen) is de winnaar van de 'Vespa van de Kerstman'. Die wedstrijd werd georganiseerd tijdens de eindejaarsperiode door de Bonheidense lokale handelaars, de actie was met bijna 40.000 uitgedeelde tickets een enorm succes. Tijdens de nieuwjaarsdrink op 6 januari werden de winnaars van de eindejaarsactie uitgeloot, maar de eigenaar van het winnende ticket meldde zich niet. Daarom gaat de hoofdprijs dit keer naar het eerste reservenummer. Ook Gilberte Leys viel in de prijzen, zij won 500 euro aan Rijmheidebons, waarmee ze kan gaan winkelen bij deelnemende handelaars.





