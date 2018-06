Handelaars verloten muzikale luxe-brunch 26 juni 2018

De handelaars van Rijmenam starten tijdens de zomermaanden met een nieuwe stempelactie. Klanten met een volle stempelkaart maken kans om met familie en vrienden deel te nemen aan een luxe-brunch op 18 november. De brunch wordt muzikaal begeleid door de burgemeester en muziekband. "We wilden eens iets anders geven dan materiële cadeaus", vertelt Koen Vertommen van handelsvereniging Rijmenam Explosief. "Een feestelijke brunch met je dorpsgenoten is een mooie ervaring die inspeelt op de typische waarden van onze inwoners: gezellig samenzijn en lekker eten." De actie loopt van 1 juli tot 30 september. In totaal zullen honderd plaatsen verloot worden. Elke volle stempelkaart maakt kans op vier plaatsen aan de luxebrunch. Voor de brunch werkt de vereniging samen met een lokale traiteur en enkele handelszaken. (AVH)