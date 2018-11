Handelaars verloten kerstcadeautjes Antoon Verbeeck

28 november 2018

17u54 0

Dit jaar verloten de lokale handelaars van Bonheiden en Rijmenam voor hun eindejaarsactie twee e-bikes en tal van Rijmheidebons. In december krijg je bij elke aankoop in één van de deelnemende handelszaken een kraslot. Zo weet je meteen of je gewonnen hebt. De eindejaarsactie wordt georganiseerd door de Raad van Lokale Economie met de steun van middenstandsverenigingen Bonheiden winkelt!, De Stieweg en Rijmenam Explosief, Unizo Bonheiden, Luna’s Bikes en het gemeentebestuur. De deelnemende handelaars vind je op de gemeentelijke website.