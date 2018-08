Groen doet het met 14 nieuwkomers op lijst 28 augustus 2018

Meerderheidspartij Groen Bonheiden-Rijmenam is klaar met de lijstvorming voor komende verkiezingen. Schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes staan, zoals verwacht, op de eerste twee plaatsen. De lijst wordt verder aangevuld met opvallend veel nieuwkomers. "Liefst 14 van onze 23 kandidaten zijn nieuw. Hun engagement toont duidelijk aan dat heel wat mensen ervan overtuigd zijn dat Groen op lokaal bestuursniveau een grote bijdrage kan leveren", licht voorzitster Annick Van den Broeck toe. "Op de eerste tien plaatsen staan liefst zeven vrouwen. We zijn hiermee de enige lijst met meer vrouwen dan mannen. De jongste op onze lijst, Dante Van den Broeck, is 19 jaar en Etienne Mylemans is de oudste met 73 jaar. Maar een van de meest opvallendste vaststellingen is dat de plaatsen drie, vier en vijf stuk voor stuk naar kandidaten uit Rijmenam gaan. Op die manier wil Groen duidelijk maken dat er eigenlijk geen sprake is van de deelgemeente Rijmenam, maar dat het een evenwaardig kerngebied vormt." (AVH)