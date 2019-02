Grafisch werk van Pol Spelmans in foyer Antoon Verbeeck

20 februari 2019

Pol Spelmans toont van 23 februari tot 24 maart in de foyer van GC ‘t Blikveld een selectie van zijn grafisch werk. Het gaat hoofdzakelijk om etsen, die gemaakt werden volgens de eeuwenoude ambachtelijke druktechniek. De kunstenaar neemt je mee in een wereld van nostalgische fantasie en magisch realisme, soms gekruid met een vleugje humor. Zijn stijl en manier van werken zijn een uitgesproken eerbetoon aan de figuratieve tekenkunst. Spelmans volgde kunstopleidingen aan de academies van Leuven en Mechelen, aangevuld met diverse workshops en stages in binnen- en buitenland. De foyer is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. In het weekend vanaf 11 uur.