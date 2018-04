Goede score voor infoblad, infobord wordt niet gesmaakt 16 april 2018

02u37 0

In november 2017 vroeg de gemeente Bonheiden aan de inwoners om haar mening te geven over de gemeentelijke communicatiekanalen. Het polste naar welke kanalen ze raadplegen, hoe vaak ze die gebruiken en wat ze ervan vinden. "Ons informatiemagazine Rijmheide is een favoriet bij de Bonheidenaars. Maar liefst 87 procent van onze inwoners bekijkt ons magazine wanneer het in de bus valt. Ook de seizoensbrochure van GC 't Blikveld en de Zomerkrant worden goed gesmaakt", deelt de gemeente mee. "De infoborden naast de invalswegen worden minder geapprecieerd. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om te werken met digitale sjablonen waardoor het geheel van borden ordelijk en overzichtelijk wordt. Het meldpunt, waar je problemen met het wegdek, sluikstorten en nog zoveel meer kan melden, is minder bekend dan we dachten. De gemeente zal hier in de toekomst dus meer over communiceren." (AVH)