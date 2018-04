Gezocht: naam voor vrijetijdsgebouw 05 april 2018

Het gemeentebestuur van Bonheiden rekent op de bewoners voor het vinden van een naam voor het vrijetijdsgebouw. In dit gebouw zullen verschillende activiteiten, zoals het nieuwe jeugdhuis, de kinderopvang en de vrijetijdsbalie, onderdak krijgen. Daarnaast komen er in het vrijetijdsgebouw ook twee polyvalente zalen. "We zijn nog op zoek naar een creatieve en sprekende naam voor dit gebouw. Suggesties kunnen doorgegeven worden via het e-loketformulier of aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan tot en met 16 april je suggestie aan ons doorgeven. In de loop van de maand mei kondigen we aan welke namen geselecteerd zijn en kan je stemmen op jouw favoriet", deelt het gemeentebestuur mee. Op 20 december vorig jaar werd het budget van de bouw goedgekeurd. De kost van het nieuwe gebouw werd geraamd op 3 miljoen euro. De bouw start op 2 mei. (AVH)