Gewezen illusionist en boeienkoning Luc van Balberghe schrijft roman over circus Antoon Verbeeck

07 januari 2019

18u50 0

Luc van Balberghe (68) uit Bonheiden heeft met Wolfsmelk een nieuwe roman uit die draait rond het circus. Geen onbekend thema voor de man, want zo’n veertig jaar geleden was hij actief als illusionist en boeienkoning in het bekende circus Ronaldo.

“In mijn jeugdjaren woonde ik vlakbij het Mechelse circus De Jonghe. Ik ging er vaak spelen op het terrein en de artiesten leerden me jongleren en verschillende trucjes aan”, vertelt Luc. “Als kind droomde ik er dan ook van om ooit circusartiest te worden. Dat werd natuurlijk thuis niet op applaus onthaald. Ik ging uiteindelijk mijn brood verdienen als journalist, maar eind jaren 70, begin jaren 80 kon je me in de weekends wel in het circus vinden. Ik deed er acts als boeienkoning onder de naam The Great Escepo, kroop in de rol van illusionist Luc Balder en was er ceremoniemeester.”

Die ervaringen heeft Luc nu gebruikt voor het neerpennen van zijn jongste roman: Wolfsmelk. “Wolfsmelk speelt zich af in de volksbuurt ‘t Voght, niet ver van het centrum van een fictieve stad. Iedereen kent er iedereen en alle bewoners hebben er hun grote waarheden en hun kleine geheimen. Die waarheden verkondigen ze luidkeels, over de geheimpjes wordt gezwegen. Tot een aftands zigeunercircus zijn tenten in de buurt opslaat en een jonge circusartiest en vrouwenverleider het leven van iedereen in de buurt overhoop gooit. Als ’s anderendaags het circus verder trekt, zal het leven voor de mensen van ’t Voght nooit meer zijn zoals voorheen”, blijft Luc mysterieus.

“Tien jaar geleden schreef ik een gelijknamig toneelstuk, maar voor mijn roman heb ik het verhaal aangepast. Er kwamen ook meer personages en intriges bij”, verduidelijkt de auteur. “Het aftands circus in Wolfsmelk is absoluut geen weerspiegeling van het wereldvermaarde circus Ronaldo, waar ik mijn acts deed en en men zeer professioneel te werk ging. Wel heb ik mijn ervaringen als circusartiest gebruikt om bepaalde gevoelens naar voren te brengen. Wat drijft iemand om te gaan werken in het circus, en dat vol te houden? Wat betekent een volle tent voor een artiest en wat gebeurt er wanneer de tent leeg is en de magie van het circus is verdwenen? Een circus is eigenlijk een wereld op zich. Net als in het bedrijfsleven is er veel concurrentie en je moet met elkaar leren omgaan. Al die aspecten komen aan bod in mijn boek.”

“Na vijf jaren in het circuswereldje was de combinatie met mijn gezin en beroep niet meer mogelijk. Maar tot op de dag van vandaag koop ik nog steeds kaartjes voor het circus en heb ik contact met de familie van circus Ronaldo. Bij het lezen van Wolfsmelk zal je dan ook merken hoe groot mijn liefde voor het circus nog steeds is.” Wolfsmelk telt 193 bladzijdes en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel en webshops. Voor een exemplaar tel je 22,95 euro neer.