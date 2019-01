Gemeentelijk infoblad zoekt inwoners met goede pen en mooie foto’s Antoon Verbeeck

17 januari 2019

Het gemeentelijk infoblad Rijmheide zoekt nieuwe medewerkers bij de inwoners van Bonheiden en Rijmenam. Burgers die graag schrijven of fotograferen kunnen zich melden bij de communicatiedienst van de gemeente. “Wil je graag meewerken door af en toe zelf een artikel te schrijven of foto’s of tekeningen te maken die kunnen dienen als illustratie bij de artikels, neem dan contact op”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Daarnaast zoekt Rijmheide voor de rubriek Bijzondere Bonheidenaar / Bijzondere Rijmenamenaar naar inwoners die een bijzondere verdienste of een ongewone beroepsactiviteit hebben in de gemeente en naar foto’s van mooie plekjes in Bonheiden en Rijmenam. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Isabelle Siebens van de communicatiedienst: 015/50.28.01 of isabelle.siebens@bonheiden.be