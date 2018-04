Gemeentebestuur en Pidpa sponsoren G-voetbal 28 april 2018

Voetbalclub Rijmenam organiseert op 1 mei een wedstrijd tegen een G-team van KV Mechelen. De dag erna houden ze een open training voor kandidaat G-voetballers waarbij iedereen welkom is. Pidpa en de gemeente Bonheiden sponsoren ieder 500 euro voor deze evenementen. "De sportdienst startte vorige jaar, op verzoek van het gemeentebestuur, met G-voetbal voor beide voetbalploegen in de gemeente. Dit seizoen nam VC Rijmenam G-voetbal over. Zij organiseren wekelijks een training voor G-voetballers waar een veertiental spelers aan deelnemen. Het enthousiasme was en is zeer groot en er werden vrijwilligers gezocht en gevonden die dit initiatief een goed hart toedragen", deelt sportschepen Wouter Verhoeven (CD&V) mee. De wedstrijd G-voetbal tussen VC Rijmenam en KV Mechelen vindt plaats om 16 uur op de voetbalterreinen van VC Rijmenam. De open training op 2 mei start om 15 uur met een verwelkoming. Om 15.30 uur kunnen geïnteresseerden aansluiten bij de wekelijkse training. (AVH)