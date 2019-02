Gemeente zoekt gemachtigde opzichters Antoon Verbeeck

05 februari 2019

De gemeente Bonheiden zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als gemachtigde opzichters. De vrijwilligers helpen kinderen veilig de rijbaan over te steken aan de schoolpoorten.

“Op dit moment hebben we drie gemachtigde opzichters: aan de gemeenteschool, aan de Sinte-Mariaschool en aan De Knipoog in Rijmenam. Ze staan daar van 8 tot 9 uur ’s morgens”, zegt Roel Spoelders van de technische dienst. “Deze drie plaatsen zijn ingevuld, maar als één van deze mensen ziek wordt of ermee stopt hebben we geen vervangers. We zijn momenteel dus vooral op zoek naar mensen voor op de reservelijst. Het is lastig om hiervoor vrijwilligers te vinden. Er zijn er de afgelopen jaren ook een aantal gestopt.” Vrijwilligers krijgen een korte opleiding, georganiseerd door politiezone Bodukap. “Ze worden uitbetaald met wijk-werkcheques, al kan dat in sommige gevallen ook met een vrijwilligersvergoeding”, klinkt het. Wil je jezelf kandidaat stellen als vrijwilliger? Contacteer technischedienst@bonheiden.be of 015/50.28.30.