Gemeente waarschuwt voor schorskever

11 april 2019

Het lokaal bestuur van Bonheiden waarschuwt zijn bevolking voor de ‘letterzetter’, een schorskever die leeft onder de schors van sparren. De voorbije maanden is een groot aantal fijnsparren slachtoffer geworden van de kever. “Aangetaste bomen in een bos of tuin dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Door de volledige opruiming van de boom voorkom je verdere aantasting. Het opwarmende klimaat zou er zo voor kunnen zorgen dat de fijnspar langzaam zal verdwijnen in onze gemeente”, deelt de gemeente mee. De schorskever maakt in sparren gangen waarin eitjes worden gelegd. Bomen die zijn aangetast kleuren oranjebruin en gaan onherroepelijk dood.