Gemeente steunt invoering statiegeld op plastic flessen en blikjes 02 februari 2018

02u47 0

Bonheiden heeft beslist om aan te sluiten bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Hiermee vraagt de gemeente om statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes. Op die manier wil ze de hoeveelheid zwerfvuil terugdringen.





"Door toe te treden tot de alliantie geeft onze gemeente aan te ijveren voor een eerlijker systeem, waarbij de kostprijs van zwerfvuil weggehaald wordt bij burgers en lokale overheden, en het verpakkende bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk wordt gemaakt", deelt milieuschepen Barbara Maes (Groen) mee. "Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 25 eurocent statiegeld. Dat bedrag krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Na het inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Op die manier blijven straten vrij van plastic flessen en blikjes en wordt er minder afval verbrand." (AVH)