Gemeente schenkt 2.500 euro voor verwaarloosde honden 02 juni 2018

De gemeente Bonheiden trekt 2.500 euro uit voor de verzorging van de twintig zwaar verwaarloosde honden die er vorige week vrijdag werden aangetroffen in een huis. Ze worden nu verzorgd door de Dierenbescherming in Mechelen. "De zorg voor deze honden kost veel geld. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om 2.500 euro te schenken", meldt de gemeente. De twintig honden stellen het goed. De Dierenbescherming zet intussen wel in op heropvoeding, want de dieren zijn erg angstig en durven daardoor bijten. Ze kunnen nog niet worden geadopteerd. (WVK)