Gemeente promoot hashtag #2820love 23 januari 2018

02u50 0

De communicatiedienst van de gemeente heeft een wedstrijd gekoppeld aan de hashtag #2820love. De hashtag wordt al gebruikt door inwoners die leuke foto's van de gemeente op sociale media zetten. "Foto's met de hashtag #2820love maken tot en met 28 januari kans op een romantisch etentje voor twee in Brasserie Leysen. De leukste beelden verschijnen in het blad Rijmheide. Deelnemers maken een foto van Bonheiden of Rijmenam die verduidelijkt waarom hij of zij van onze gemeente houdt. Een jury zal de foto's beoordelen." (AVH)