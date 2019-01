Gedichtenavond in kerk Antoon Verbeeck

19 januari 2019

De Bibliotheek en het Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam organiseren op donderdag 31 januari een avond gevuld met poëzie en muziek rond het thema ‘Vrijheid’. Iedereen is welkom vanaf 20 uur in de Sint-Ludwinakerk aan de Zellaerdreef. De inkom is gratis. Aanwezigen kunnen wel een vrije bijdrage schenken aan Jeugddorp Bonheiden.