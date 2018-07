Gebo neemt de fiets naar Planckendael 06 juli 2018

De lagere Gemeenteschool Bonheiden (Gebo) is met haar leerlingen en leerkrachten voor de zomervakantie begon nog naar Planckendael getrokken. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar trokken per bus naar het dierenpark in Muizen. De andere klassen namen de fiets. De school won het uitstapje naar Planckendael na een deelname aan een wedstrijd van Plantyn.





(AVH)