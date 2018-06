Gasleiding geraakt bij werken parking Imelda 08 juni 2018

Het ziekenhuis in Bonheiden voert momenteel verbouwingswerken uit op de B-parking. "We breiden er onze parking uit met een 150-tal extra plaatsen", vertelt technisch directeur Stefaan Claeys. "Maar om dit te doen, moeten we eerst wat groen ontbossen." Bij het wegdoen van enkele bomen ging het donderdag omstreeks 17 uur even mis. Een arbeider was een stronk aan het verwijderen en trok per ongeluk de gasleiding met een kraan stuk. Onmiddellijk werden de hulpdiensten opgeroepen.





Ook de eigen medische spoeddienst van het ziekenhuis werd op de hoogte gebracht en kwam samen met politie, brandweer en Eandis ter plaatse. "Wij hebben metingen uitgevoerd en preventief een perimeter ingesteld", vertelt brandweerkapitein Juliaan De Bie.





Ingrijpen of evacueren moest de brandweer niet doen. "Het ziekenhuis ligt hier een eindje vandaan. Het gaslek werd er zelfs niet opgemerkt", stelt de technisch directeur gerust. Wel moest het de parking sluiten. Patiënten of bezoekers die er hun wagen hadden geparkeerd, mochten tijdelijk niet vertrekken.





Verder was het wachten op Eandis die het gas afsloot en meteen de herstellingswerken aanvatte. Na de ontbossing zullen er eerst archeologische werken worden verricht, na het bouwverlof begint de bouw van de parkeerplaatsen.