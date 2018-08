Foto met mooie boom levert prijs op 06 augustus 2018

Tot en met 9 september kan je deelnemen aan de wedstrijd #BonheidenBoomt. Wie op de foto gaat met een mooie boom in Bonheiden of Rijmenam en deze onder de hashtag #bonheidenboomt deelt via sociale media maakt kans op een fotoreportage tussen de bomen ter waarde van 250 euro. De post van de winnaar en de andere leukste posts krijgen een plaatsje in de Rijmheide van november en december. (AVH)