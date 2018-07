Expo over WO I in foyer 't Blikveld 13 juli 2018

In de foyer van 't Blikveld kan je nog tot en met 5 augustus de expo '14-'18 in onze contreien' bekijken samen met oorlogswerken van plaatselijke kunstenaars. Er zijn 13 panelen over de periode '14-'18. Te beginnen met de machtsverhoudingen en hoe, met de moord op Franz-Ferdinand van Oostenrijk, alles in een stroomversnelling kwam. Volgende panelen gaan over de oorlogsactiviteiten in onze streek, waarbij ook een beschrijving van het gebruikte legermateriaal van houwitsers en kanonnen en de verdediging van de forten rond Antwerpen niet ontbreekt. Eindigen doen de panelen met de gesneuvelden van Bonheiden-Rijmenam en de militairen en burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog. (AVH)